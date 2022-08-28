Украинский флаг развернули через Парковый пешеходный мост. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Как украинцы развернули флаг в столице
По словам Ткаченко, в Киеве в рамках художественной акции "Украина единая" украинцы символически соединили левый и правый берега Днепра с помощью флага протяженностью 430 метров.
Два берега. Один флаг. Единая и неделимая Украина,
– отметил министр.
Как пишет Суспільне, к акции присоединились переселенцы из Херсона, Мариуполя, Донецка, Мелитополя и Луганска.
"Сегодняшняя акция – это послание в первую очередь тем людям, которые сегодня находятся в оккупации. Мы знаем, как там тяжело. Мы держим с ними контакт. Но люди отчаявшиеся. Там информационный вакуум. Там готовятся референдумы. И сегодня мы хотим сделать такой жест, чтобы соединить нашим флагом желто-синим левый и правый берег Днепра", – рассказал организатор акции Александр Книга.
В Киеве через Парковый пешеходный мост развернули 430-метровый флаг: смотрите видео
Как выглядит флаг, развернутый в столице / фото Александр Ткаченко
российский город разукрасили украинскими флагами
В центре российского Екатеринбурга появились украинские флаги. Желто-синие краски нанесли на архитектурные объекты ночью 11 августа.
Украинские флаги появились на центральной площади города возле театра драмы. Синие и желтые цвета нанесли на лестницу и гранитный шар уличные художники.
Правоохранительные органы Екатеринбурга заявили, что обращений в полицию по этому поводу не поступало, а в городской мэрии узнали о ситуации.
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