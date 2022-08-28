Український стяг розгорнули через Парковий пішохідний міст. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Як українці розгорнули прапор у столиці

За словами Ткаченка, у Києві в межах мистецької акції "Україна єдина" українці символічно з'єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 метрів.

Два береги. Один прапор. Єдина та неподільна Україна,

– зазначив міністр.

Як пише Суспільне, до акції долучилися переселенці з Херсону, Маріуполя, Донецька, Мелітополя та Луганська.

"Сьогоднішня акція – це посилання в першу чергу тим людям, які сьогодні знаходяться в окупації. Ми знаємо, як там тяжко. Ми тримаємо з ними контакт. Але люди зневірені. Там інформаційний вакуум. Там готуються референдуми. І сьогодні ми хочемо зробити такий жест, щоб з'єднати нашим прапором жовто-синій лівий і правий беріг Дніпра", – розповів організатор акції Олександр Книга.

У Києві через Парковий пішохідний міст розгорнули 430-метровий прапор: дивіться відео

Який вигляд має прапор, що розгорнули у столиці / фото Олександр Ткаченко

російське місто розмалювали українськими прапорами

У центрі російського Єкатеринбургу з'явилися українські прапори. Жовто-сині фарби нанесли на архітектурні об'єкти вночі 11 серпня.

Українські прапори з'явилися на центральній площі міста біля театру драми. Сині і жовті кольори нанесли на сходи і гранітну кулю вуличні художники.

Правоохоронні органи Єкатеринбургу заявили, що звернень до поліції стосовно цього не надходило, а у міській мерії дізналися про ситуацію.

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