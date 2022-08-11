Українські прапори з'явилися на центральній площі міста біля театру драми. Сині і жовті кольори нанесли на сходи і гранітну кулю вуличні художники. Про це пишуть росЗМІ.

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Як відреагували росіяни на українські прапори

Правоохоронні органи Єкатеринбургу заявили, що звернень до поліції стосовно цього не надходило. У міській мерії вже знають про ситуацію.

Адміністрація міста зазначила, що комунальні служби "очистять об'єкт найближчим часом".



У Єкатеринбурзі намалювали українські прапори / фото росЗМІ



Сині і жовті кольори нанесли на гранітну кулю / фото росЗМІ

У Москві український прапор з'явився на даху адмінбудівлі

Нагадаємо, у квітні прапор України замайорів у столиці росії – Москві. Синьо-жовтий стяг встановили поки не над кремлем, а на даху адміністративної будівлі.

Український прапор підняли над управою району Хорошово-Мньовники. У підсумку чиновники управи зняли український стяг.

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