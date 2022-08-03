Прапор підняли гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького. Цим символічним жестом вони нагадали загарбникам, що скоро повернуться на свою землю.

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У Нацгвардії зауважили, що скоро оприлюднять ексклюзивні кадри, як встановлювали цей прапор. Також воїни пообіцяли, що окупанти та колаборанти підуть неодмінно підуть за російським кораблем.

Нацгвардійці встановили прапор на найвищій точці Святогірська: дивіться відео

Як мер Святогірська зрадив людей, які його обрали

Мер Святогірська, якого 2 роки тому обрали на посаду місцеві жителі, зрадив Україну й перейшов на бік росіян.

Зокрема він випустив відеозвернення, у якому дякував російським окупантам, які захопили місто. Він погодився на пропозицію "голови" так званої "ДНР" обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська та намагався дискредитувати ЗСУ заявивши, що це нібито українські військові підпалили Святогірську лавру.

Йому вже оголосили про підозру в державній зраді.

ЗСУ звільнили вже 53 населені пункти на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що українські воїни звільнили від російської навали вже 53 населені пункти Херсонської області. Більшість зі звільнених населених пунктів – на півночі області, поблизу меж Дніпропетровщини. Назви поки не розголошують. Зараз вони щодня потерпають від обстрілів, а сапери їх активно розміновують.

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