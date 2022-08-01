Українці чомусь вирішили повісити прапор на шезлонг. На оприлюднених 31 липня записах суперечок видно, що вони відпочивали одразу з двома національними полотнами.

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Киян штовхали та багато кричали

У прапори були обмотані на вигляд неповнолітні хлопець і дівчина. В описі автор записів вказав, що працівники закладу штовхали його батька. Ймовірно, мовиться про чоловіка в синьому рушнику, який намагався відстояти свої права на шезлонг, який орендував.

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Щойно росіяни поскаржилися, що їм не подобається бачити український прапор – господар одразу побіг виганяти нас звідти й сказав, що не хоче бачити тут українців, при цьому штовхаючи моїх матір та батька,

– написав автор.

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Згодом чоловік, який найактивніше виштовхував українців, які обмоталися прапорами, сказав, що вони можуть робити це деінде. Він аргументував це тим, що пляжний клуб є приватною територією.

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