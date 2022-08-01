Украинцы почему решили повесить флаг на шезлонг. На обнародованных 31 июля записях споров видно, что они отдыхали сразу с двумя национальными полотнами.

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В флаги были обмотаны с виду несовершеннолетние парень и девушка. В описании автор записей указал, что работники заведения толкали его отца. Вероятно, говорится о мужчине в синем полотенце, который пытался отстоять свои права на арендуемый шезлонг.

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Как только русские пожаловались, что им не нравится видеть украинский флаг – хозяин сразу побежал выгонять нас оттуда и сказал, что не хочет видеть здесь украинцев, при этом толкая моих мать и отца,

– написал автор.

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Впоследствии мужчина, наиболее активно выталкивавший украинцев, обмотавшихся флагами, сказал, что они могут делать это где-нибудь в другом месте. Он аргументировал это тем, что пляжный клуб является приватной территорией.

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