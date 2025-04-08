Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы для "Крым.Реалии" от 5 апреля. Он считает, что в начале полномасштабного вторжения наше государство не могло сравниться с потенциалом даже Черноморского флота России, однако все же украинский флот как таковой существовал.

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Украинская тактика в Черном море

По словам командующего, накануне российского вторжения в ВМС понимали – у Украины недостаточно сил и средств, чтобы "выйти в море, стать под Севастополем и бороться у берегов противника".

Защитники "встречали" врага у своего берега, однако теперь, после 3 лет войны, все наоборот – украинцы "встречают" оккупантов на их берегах.

Говорить, что флота не было, – не очень корректно. Если не было флота, кто же тогда уничтожил крейсер "Москва"? Не флот, а кто же это?

– сказал Неижпапа.

Напомним, на дно "Москву" отправила украинская ракета "Нептун", что подтвердили в Оперативном командовании "Юг" ВСУ. Крейсер опрокинули мощный взрыв и шторм, судно затонуло во время буксировки в порт временно оккупированного Севастополя 14 апреля 2022 года.