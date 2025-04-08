Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи для "Крим.Реалії" від 5 квітня. Він вважає, що на початку повномасштабного вторгнення наша держава не могла зрівнятися з потенціалом навіть Чорноморського флоту Росії, однак все ж український флот як такий існував.

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Українська тактика в Чорному морі

За словами командувача, напередодні російського вторгнення у ВМС розуміли – в України недостатньо сил та засобів, аби "вийти в море, стати під Севастополем і боротися біля берегів противника".

Захисники "зустрічали" ворога біля свого берега, проте тепер, після 3 років війни, усе навпаки – українці "зустрічають" окупантів на їхніх берегах.

Казати, що флоту не було, – не дуже коректно. Якщо не було флоту, хто ж тоді знищив крейсер "Москва"? Не флот, а хто ж це?

– сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, на дно "Москву" відправила українська ракета "Нептун", що підтвердили в Оперативному командуванні "Південь" ЗСУ. Крейсер перекинули потужний вибух і шторм, судно затонуло під час буксирування в порт тимчасово окупованого Севастополя 14 квітня 2022 року.