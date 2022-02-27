Весь мир осуждает коварное нападение России на Украину. Акции в поддержку наших сил, которые мужественно и преданно защищающих свою землю от оккупантов, проходят во всех уголках планеты.

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Украинский гимн от оркестра Лондонской филармонии

Оркестр Лондонской филармонии также решил заявить о поддержке Украины в это тяжелое время. Перед концертом музыканты сыграли гимн нашего государства.

Перформанс оркестра и "Ще не вмерла Україна" сорвали овации – зал аплодировал стоя.

В Лондонской филармонии украинскому гимну аплодировали стоя: видео

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