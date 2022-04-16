Такую информацию сообщили на странице 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Фейсбуке.

Читайте также "Стугна" работает: морпехи уничтожили российский танк вместе с экипажем

В сообщении отметили, что пока российские бронемашины горели в результате удара ВСУ, экипаж еще пытался спастись бегством, однако шансов выжить у них уже не было.

Фото уничтоженной техники врага:

Один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" двинулись из временно оккупированного села в сторону базирования украинских войск. Наши бойцы не стали разбираться с какой целью оккупанты ехали или прорыв, или разведка боем или просто заблудились. Украинские профессионалы подпустили врага поближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов.

И вот благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" – БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами,

– рассказали в сообщении.

По данным бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, выжившие от ударов противотанковых ракет остатки экипажа еще попытались спастись из горящей техники, но украинские военные моментально справились с оккупантами и уничтожили их.