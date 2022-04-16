Таку інформацію повідомили на сторінці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.

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У повідомленні зазначили, що поки російські бронемашини горіли внаслідок удару ЗСУ, екіпаж ще намагався врятуватись втечею, Проте шансів вижити в них вже не було.

Фото знищеної техніка ворога:

Один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік базування українських військ. Наші бійці не стали розбиратись з якою метою окупанти їхали чи то прорив, чи розвідка боєм чи просто заблукали. Українські професіонали підпустили ворога ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

І от завдяки спритним рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" – БМП та "Тигри" спалахнули чотирма яскравими смолоскипами,

– розповіли у повідомленні.

За даними бригади імені Лицарів Зимового Походу, рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували врятуватись з палаючої техніки, але українські військові вмить впорались з окупантами і знищили їх.

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