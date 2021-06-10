В рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию, Тимур рассказал о трудностях выполнения фигур высшего пилотажа.

Он отметил, что подобные экстремальные полеты – это серьезный стресс для организма, поэтому пилот должен быть физически закаленным.

Во время выполнения трюков уровень нагрузки на организм и кровеносную систему возрастает в восемь раз, поэтому мозг испытывает недостаток кислорода и даже слышно, как похрустывают позвонки.

В этот момент в глазах начинаются мушки, звук замирает потихоньку, ты плохо видишь, вертикаль может быть не такой чистой в этот момент. Если ты просчитался по линии скорости, то перегрузка будет затяжной и большой, и в итоге ты можешь отключиться. Поэтому, наверное, это и называется "высший пилотаж",

– сказал он.

Тимуру помогает поддерживать организм в тонусе постоянная практика, он четыре дня в неделю тренируется на аэродроме под Киевом. При этом он тщательно готовится к каждому вылету и обдумывает каждую фигуру, которую будет отрабатывать.

"Мы не придумываем эти фигуры сами, есть каталог Арести международный, в котором тысячи фигур и их комбинаций. У судей есть этот комплекс. Вот все, как нарисовано там, точно то они должны увидеть вживую. То есть, это твои ноты. Ты их и помнишь наизусть, но и подсматриваешь, чтобы не забыть что – то", – отметил он.

Такой подход к делу объясняет, почему видео команды Фаткуллина сегодня безумно популярны во всем мире, а его шоу уже стало брендом. В 2019 году в Чехии на Чемпионате мира по высшему пилотажу украинская сборная впервые в истории завоевала все золото соревнований. Среди чемпионов был также герой нового выпуска проекта "Робимо українське".

А истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире будут появляться в следующих выпусках по ссылке.