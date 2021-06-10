В рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя, Тимур розповів про труднощі виконання фігур вищого пілотажу.

Він зазначив, що подібні екстремальні польоти – це серйозний стрес для організму, тому пілот повинен бути фізично загартованим.

Під час виконання трюків рівень навантаження на організм та кровоносну систему зростає у вісім разів, тож мозок відчуває нестачу кисню і навіть чути, як похрускують хребці.

У цей момент в очах починаються мушки, звук завмирає потихеньку, ти погано бачиш, вертикаль може бути не такою чистою у цей момент. Якщо ти прорахувався по лінії швидкості, то перевантаження буде затяжним і великим, і в підсумку ти можеш відключитися. Тому, напевно, це й має назву "вищий пілотаж",

– сказав він.

Тимуру допомагає підтримувати організм в тонусі постійна практика, він чотири дні на тиждень тренується на аеродромі під Києвом. При цьому він ретельно готується до кожного вильоту й обмірковує кожну фігуру, яку буде відпрацьовувати.

"Ми не вигадуємо ці фігури самі, є каталог Аресті міжнародний, в якому тисячі фігур і їхніх комбінацій. У суддів є цей комплекс. Ось все, як намальовано там, точнісінько те вони повинні побачити наживо. Тобто, це твої ноти. Ти їх і пам'ятаєш напам'ять, але і підглядаєш, щоб не забути щось", – зазначив він.

Такий підхід до справи пояснює, чому відео команди Фаткулліна сьогодні шалено популярні у всьому світі, а його шоу вже стало брендом. У 2019 році в Чехії на Чемпіонаті світу з вищого пілотажу українська збірна вперше в історії завоювала все золото змагань. Серед чемпіонів був також герой нового випуску проєкту "Робимо українське".

А історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі будуть з’являтись у наступних випусках за посиланням.