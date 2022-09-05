Всеволод Кожемяко, украинский бизнесмен и миллионер, входящий в список самых богатых людей страны и занимающий 88 место в списке Forbes Украина, сейчас воюет на передовой со своими собратьями и защищает Харьков от оккупантов.

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От крупного бизнеса к командованию добровольческим подразделением

Всеволод Кожемяко является основателем и генеральным директором агропромышленной группы "Агротрейд". По данным Forbes Украина, его компания занимается производством зерновых и масличных культур, а также семеноводством и трейдингом. Также миллионер возглавляет благотворительный фонд "Украина ХХІ" и является соучредителем фонда "Мир и порядок".

К сожалению, определенная часть бизнеса миллионера находится на территории временно подконтрольной оккупантам. Сейчас Всеволод является командиром добровольческого формирования Хартия. Организация подразделения с нуля, по словам бизнесмена, очень похожа на организацию компании.

Миллионер говорит, что война очень закалила и сплотила людей. Он чувствует это на своем опыте.

Как и любому нормальному человеку мне бывает страшно. Страх присутствует у любого умного человека. Ты не можешь его показывать, потому что ты понимаешь, что это эффект домино – подчиненные смотрят на командира. То, что делает командир, то делают и они,

– делится Всеволод Кожемяко.

Сергей Жадан и батальон "Хартия"

Интересно, что известный украинский харьковчанин, писатель Сергей Жадан является хорошим приятелем Всеволода Кожемяко. Именно он помог добровольцам придумать название батальона.

По словам Всеволода, "Хартия" юридически – это добровольное формирование территориального общества. Слово довольно созвучно названию города Харьков, поэтому идея назвать так подразделение сразу понравилась бойцам.

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Как воюет добровольческое формирование "Хартия"

Добровольцы сами финансируют свою деятельность. Обычно со средствами помогают коллеги-бизнесмены Всеволода из Харькова. Также необходимое предлагают разные фонды или просто небезразличные известные харьковчане, например Сергей Жадан и Гамлет Зиньковский.

В основном в подразделении служат харьковчане, которые на добровольческих условиях вступили в ряды батальона. "Хартия" пользуется современной техникой и укомплектована по стандартам армий стран НАТО. Это позволяет командиру управлять подразделением удаленно в режиме онлайн.

ТРО для Харькова сейчас не менее важна, чем ВСУ или Национальная гвардия,

– подытожил Всеволод Кожемяко.

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