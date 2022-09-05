Всеволод Кожемяко, український бізнесмен та мільйонер, що входить до списку найбагатших людей країни та займає 88 місце у списку Forbes Україна, зараз воює на передовій зі своїми побратимами та захищає Харків від окупантів.

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Від великого бізнесу до командування добровольчим підрозділом

Всеволод Кожемяко є засновником і генеральним директором агропромислової групи "Агротрейд". За даними Forbes Україна, його компанія займається виробництвом зернових та олійних культур, а також насінництвом і трейдингом. Також мільйонер очолює благодійний фонд "Україна ХХІ" та є співзасновником фонду "Мир і порядок".

На жаль, певна частина бізнесу мільйонера знаходиться на території тимчасово підконтрольній окупантам. Зараз Всеволод є командиром добровольчого формування "Хартія". Організація підрозділу з нуля, за словами бізнесмена, дуже схожа до організації компанії.

Мільйонер каже, що війна дуже загартувала та згуртувала людей. Він відчуває це на власному досвіді.

Як і будь-якій нормальній людині мені буває страшно. Страх присутній в будь-якої розумної людини. Ти не можеш його показувати, бо ти розумієш, що це ефект доміно — підлеглі дивляться на командира. Те, що робить командир, — те роблять і вони,

– ділиться Всеволод Кожемяко.

Сергій Жадан та батальйон "Хартія"

Цікаво, що відомий український харків'янин, письменник Сергій Жадан є добрим приятелем Всеволода Кожемяко. Саме він допоміг добровольцям придумати назву батальйону.

За словами Всеволода, "Хартія" юридично – це добровольче формування територіальної громади. Слово доволі співзвучне до назви міста Харків, тому ідея назвати так підрозділ одразу сподобалася бійцям.

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Як воює добровольче формування "Хартія"

Добровольці самі фінансують свою діяльність. Зазвичай з коштами допомагають колеги-бізнесмени Всеволода з Харкова. Також необхідне пропонують різні фонди чи просто небайдужі відомі харків'яни, наприклад Сергій Жадан та Гамлет Зіньківський.

В основному у підрозділі служать харків'яни, які на добровольчих умовах вступили до лав батальйону. "Хартія" користується сучасною технікою та укомплектована згідно з стандартами армій країн НАТО. Це дозволяє командиру керувати підрозділом віддалено в режимі онлайн.

ТрО для Харкова зараз не менш важливе, ніж ЗСУ чи Національна гвардія,

– підсумував Всеволод Кожемяко.

Репортаж з харківської передової: дивіться відео