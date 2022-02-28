В ГСЧС рассказали о последствиях российских обстрелов Харькова 28 февраля, сообщает 24 канал.

Важно Во время обстрела Харькова, вероятно, в машине погибла целая семья

По состоянию на 17:30 в результате обстрелов:

На улице Кольцевая повреждены два 16 этажных жилых дома, 14 – 16 этажа одного дома и 15 – 16 второго без последующего горения.

Подразделениями ГСЧС эвакуировали 2 человека. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Никогда украинский народ не простит этот путинский геноцид. Никогда этому не будет оправдания. Мы победим и отстроим каждую школу, каждый садик, больницу и дом,

– отметили в ГСЧС.

Там добавили, что российский солдат, поднявший оружие на мирное население Украины, до последнего вздоха будет помнить свой позор.

Обстрел Харькова

28 февраля Харьков потерпел обстрел из реактивных систем залпового огня "Град". По данным главы Харьковской военно-гражданской администрации Олега Синегубова, войска России вели обстрелы в районах:

Алексеевка,

Салтовка,

Павлово Поле.

В то же время делали они это днем, "когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой". По его словам, подсчитать точное количество погибших и пострадавших пока невозможно. Однако украинские защитники "не отступили ни на один метр" и держат позиции в направлении Белгорода, Дергачей, Циркунов, Чугуева.

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