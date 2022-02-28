У ДСНС розповіли про наслідки російського обстрілу Харкова 28 лютого, повідомляє 24 канал.

Важливо Під час обстрілу Харкова, ймовірно, в автівці загинула ціла сім'я

Станом на 17:30 внаслідок обстрілів:

На вулиці Кільцева пошкоджено два 16 поверхові житлові будинки, 14 – 16 поверхи одного будинку та 15 – 16 другого без послідуючого горіння.

Підрозділами ДСНС евакуювали 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Ніколи український народ не пробачить цього путінського геноциду. Ніколи цьому не буде виправдання. Ми переможемо і відбудуємо кожну школу, кожний садочок, лікарню і дім,

– наголосили у ДСНС.

Там додали, що російський солдат, який підняв зброю на мирне населення України, до останнього подиху буде пам'ятати свою ганьбу.

Обстріл Харкова

28 лютого Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Град". За даними очільника Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська Росії вели обстріли у районах:

Олексіївка,

Салтівка,

Павлове Поле.

Водночас робили вони це вдень, "коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою". За його словами, підрахувати точну кількість загиблих та постраждалих поки неможливо. Однак українські захисники "не відступили на жоден метр" і тримають позиції в напрямку Белгорода, Дергачів, Циркунів, Чугуєва.

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