Он обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Читайте также Местонахождение политзаключенного Олега Приходько неизвестно уже 2 месяца
Энвер Бекиров перенес микроинсульт в российской колонии
Она заявила, что Бекирова в критическом состоянии хотят перевести в штрафной изолятор за якобы нарушение правил внутреннего распорядка. Впрочем пребывание в ШИЗО может закончиться для политзаключенного худшим.
Омбудсмен отметила, действия администрации исправительной колонии в России являются нарушением:
- статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН;
- рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.
- Денисова призвала уполномоченного по правам человека в России безотлагательно восстановить нарушенные права Энвера Бекирова. Прежде всего обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, госпитализировать в стационар медучреждения для проведения квалифицированного обследования и дальнейшего лечения.
"От генерального прокурора Республики Башкортостан требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации колонии и привлечь виновных к уголовной ответственности", – отметила она.
Политзаключенного Энвера Бакирова содержат в России: что известно
- В феврале 2016 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар на оккупированном полуострове. Оккупант задержали 14 человек, из них арестовали четырех, среди которых был Энвер Бекиров.
- Мужчину безосновательно приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за "участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической.