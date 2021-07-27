Он обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также Местонахождение политзаключенного Олега Приходько неизвестно уже 2 месяца

Энвер Бекиров перенес микроинсульт в российской колонии

Она заявила, что Бекирова в критическом состоянии хотят перевести в штрафной изолятор за якобы нарушение правил внутреннего распорядка. Впрочем пребывание в ШИЗО может закончиться для политзаключенного худшим.

Омбудсмен отметила, действия администрации исправительной колонии в России являются нарушением:

статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН;

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.

Денисова призвала уполномоченного по правам человека в России безотлагательно восстановить нарушенные права Энвера Бекирова. Прежде всего обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, госпитализировать в стационар медучреждения для проведения квалифицированного обследования и дальнейшего лечения.

"От генерального прокурора Республики Башкортостан требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации колонии и привлечь виновных к уголовной ответственности", – отметила она.

Политзаключенного Энвера Бакирова содержат в России: что известно