После попадания снаряда российский танк сразу взорвался.

К теме С начала войны ВСУ обезвредили более 11 тысяч оккупантов

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российскую технику. На этот раз показали, как взорвали танк оккупантов . Российский боекомплект взорвался.

Украинский ПТУР уничтожил танк оккупантов :



Добавим, что враг имеет большие потери не только в личном составе, но и в вооружении и технике . Так, по состоянию на 10-й день войны потери авиационной техники оккупационных войск уже составляют 88 самолетов и вертолетов.

В Генштабе ВСУ говорят, что резервы российских оккупантов, которые доукомплектуют подразделения, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние через осведомленность о реальном положении дел.