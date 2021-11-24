Инцидент произошел в аэропорту Ларнаки, на Кипре, 24 ноября.

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Самолет выехал на взлетно-посадочную полосу, но не смог подняться в небо из-за огненных вспышек в двигателе. Очевидцами происшествия стали несколько десятков людей, которые собрались посмотреть на взлет огромного воздушного судна. Однако их ждало разочарование.



Украинский самолет Ан-124 "Руслан" не смог подняться в небо / Фото Новини.LIVE

Из двигателей самолета вылетали огненные вспышки: смотрите видео

После огненных вспышек "Руслан" прекратил взлет и поехал на стоянку для самолетов. Очевидно, его ждет проверка технических характеристик и ремонт.

Что известно об АН-124 "Руслан"? Это украинский самолет, который является одним из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире. Самолеты АН-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов.

Сейчас "Руслан" помогает доставлять в другие страны военную технику. Среди недавних случаев можно упомянуть: