Інцидент стався в аеропорту Ларнаки, що на Кіпрі, 24 листопада. Літак виїхав на злітно-посадкову смугу, але не зміг піднятися у небо через вогняні спалахи у двигуні.
Важливо Через туман порушилась робота аеропорту "Одеса": скасували вже кілька рейсів
Очевидцями надзвичайної події стали кілька десятків людей, які зібралися подивитися на зліт величезного повітряного судна. Однак їх чекало розчарування.
Український літак Ан-124 "Руслан" не зміг піднятися у небо / Фото Новини.LIVE
З двигунів літака вилітали вогняні спалахи: дивіться відео
Після вогняних спалахів "Руслан" припинив зліт та поїхав на стоянку для літаків. Очевидно, на нього чекає перевірка технічних характеристик та ремонт.
Що відомо про АН-124 "Руслан"Це український літак, який є одним з найбільших серійних вантажних літаків у світі. Літаки АН-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів.
Зараз "Руслан" допомагає доставляти в інші країни військову техніку. Серед нещодавніх випадків можна згадати:
- Наприкінці жовтня Ан-124 доставив німецький військовий гелікоптер до США. Техніку використовують на німецькому фрегаті Bayern (F217) класу Brandenburg, що розташований у Тихоокеанському регіоні.
- А у липні український літак доправив важливий вантаж з Ізраїлю до США. На борту Ан-124 в американський штат Арізона транспортували винищувачі.