Всемирно известный "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор. Произведение украинского композитора Николая Леонтовича исполнили украинские и азербайджанские музыканты на старинных инструментах.

По традиции, "Щедрик" сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, анонсируя соответствующее видео на своей странице в фейсбуке.

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"Щедрик" в новом звучании

Более 100 лет украинский щедрик путешествует по миру. За это время его слышали как в классическом, так и в рок-исполнении. В этом году наш "Щедрик" посетил Азербайджан. Для того чтобы прозвучать по-новому,

– подчеркнул посол.

Он добавил, что для исполнения этого произведения специально создали украино-азербайджанский тандем.

Украинский "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор: видео Владислава Каневского