Украинский "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор: захватывающее видео
Всемирно известный "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор. Произведение украинского композитора Николая Леонтовича исполнили украинские и азербайджанские музыканты на старинных инструментах.
По традиции, "Щедрик" сообщает миру о приближении новогодних и рождественских праздников. Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, анонсируя соответствующее видео на своей странице в фейсбуке.
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"Щедрик" в новом звучании
Более 100 лет украинский щедрик путешествует по миру. За это время его слышали как в классическом, так и в рок-исполнении. В этом году наш "Щедрик" посетил Азербайджан. Для того чтобы прозвучать по-новому,
– подчеркнул посол.
Он добавил, что для исполнения этого произведения специально создали украино-азербайджанский тандем.
Украинский "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор: видео Владислава Каневского
Что известно о "Щедрике"Всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича было создано в начале ХХ века. Коляда получила известность после того, как в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговський написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик". Его англоязычная версия известна как "Звонкая колядка, Колядка колокольчиков" ("Carol of the Bells"), ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире. Кроме английского, "Щедрик" можно услышать на немецком, испанском, японском и других языках мира.
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