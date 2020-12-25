Всесвітньо відомий "Щедрик" залунав серед Кавказьких гір. Твір українського композитора Миколи Леонтовича виконали українські та азербайджанські музиканти на старовинних інструментах.

За традицією, "Щедрик" сповіщає світові про наближення новорічних та різдвяних свят. Про це заявив посол України в Азербайджані Владислав Каневський, анонсуючи відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Щедрик" у новому звучанні

Понад 100 років український щедрик мандрує світом. За цей час його чули як в класичному, так і в рок-виконанні. Цього року наш "Щедрик" завітав до Азербайджану. Для того, щоб прозвучати по-новому,

– наголосив посол.

Він додав, що для виконання цього твору спеціально створили україно-азербайджанський тандем.

Український "Щедрик" зазвучав серед Кавказьких гір: відео Владислава Каневського