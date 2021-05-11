– А победила ли Украина нацизм? – коварно спрашивают ведущие украинского канала "Наш" своего гостя. – Да, вместе с другими народами... – заводит гость. – Нет, вы не поняли! – ликующе перебивают его ведущие. – А победила ли Украина нацизм?! Вот идет ветеран. И вот этот молодчик зигует.

И они показывают кадры, которые я накануне смотрела в российской программе "Вести".

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Как Украина отметила 9 мая?

Вот идет ветеран, и вот из-за ограды какой-то молодчик зигует, – в воскресенье вещала программа "Вести".

И на экране – те же мутные кадры, что в понедельник на украинском канале "Наш". Ну, там в "Вестях" были еще из известной серии, когда группа людей кричит: "Фашизм не пройдет", и их вроде бы отжимает другая группа, и вот где-то они все эти группы выискивают, и создают из них образ празднования 9 мая в Украине, что вот такой он тут, когда одни пытаются отдать дань памяти под угрозой насилия со стороны других, и все это такое из года в год одинаковое, что возникает стойкое ощущение, что и те, и другие группы, они произрастают из одного условного "Ольгино".

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Но это российские каналы, это вечная, но понятная песня.

А тут ту же песню запевает украинский.

И они, кстати, при этом отлично говорят на украинском языке, эти ведущие. То есть сам по себе факт говорения на украинском он ох до чего не является маркером "отдельности" украинской повестки отдельных украинских каналов.