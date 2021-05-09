В России сначала переписали историю, теперь будут наказывать за любые отклонения от "линии партии". Там готовится закон, запрещающий отождествлять "цели, решения и действия" сталинского СССР и нацистской Германии. Далее читайте на украинском.

Як начебто не було пакту Молотова-Ріббентропа, спільного захоплення Польщі, окупації СРСР інших територій, врешті-решт спільних парадів на захоплених територіях, не кажучи вже про навчання багатьох генералів нацистської Німеччини в СРСР.

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Саме з цього пакту і почалася Друга світова, це навіть школярам очевидно.

Але нещодавно Путін пішов далі й під свого послання парламенту РФ сказав, що у підручниках історії згадки про висадку союзників у Нормандії незрозуміло що роблять. Таким чином, в РФ хочуть забути про роль західних націй у перемозі, а значить знову перекрутити історію та сьогодення.

Це як вірус, який все більше інфікує російське суспільство. А щоб "заходило" все більше, спекулюють на нашій вдячності ветеранам і кажуть, що всі, хто не підтримує російську пропаганду, заперечують їх героїзм.

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Відзначаючи перемогу в Другій світовій маємо відсікти від неї "русский мир".

Росія порушила принцип "ніколи знову", говорить про захист "російськомовних" і російських паспортів за кордоном – порівняйте з риторикою Третього рейху.

Спроможність чесно говорити про свою історію – це те, чим демократії відрізняються від режимів. Ми його вибороли, в росіян його забрали.

"Русский мир" – це про те, щоб забирати свободу у всьому, що є.

А ми нашу історію маємо залишити собі, шанувати тих, кого вважаємо за потрібне і святкувати те, що хочемо.