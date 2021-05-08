Для мене приклад справжнього примирення – це Аденауер та де Голль, які тримаються за руки. І Німеччина та Франція, які разом в ЄС та НАТО.

В них часто різні інтереси, але завжди однакові цінності. Різні імперії та держави завжди намагалися використовувати українців у війнах – їх волю та життя.

Цікаво Художник оригінально показав, що для українців означають слова "ніколи знову"

Так було у Першій та Другій світових війнах.

У День пам'яті та примирення маємо однаково шанувати всіх загиблих за Україну, вони всі заслужили на квіти та фото, що зберігаються у поколіннях.

Поставте собі питання – чому німці й французи знайшли у собі волю й сили до примирення, а нас досі все ще намагаються роз'єднати розмовами, що ми шануємо різну історію та святкуємо різні свята.

І ми все ще дозволяємо це з собою робити.

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Це, як на мене, і є головне питання у День пам'яті та примирення, а не формальні гасла про нашу відданість "Ніколи знову". Закликати сьогоднішній російський режим до цього немає сенсу, в нього інші, ніж у нас, цінності.

Найкращий засіб від російської агресії – це національна єдність і саме про це сьогодні потрібно говорити.