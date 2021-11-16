Медики оценивают состояние раненого защитника как удовлетворительное.
Тем временем Для повышения боеготовности, – разведка узнала о военных сборах оккупантов на Донбассе
В штабе Операции Объединенных сил отметили, что только за день враг 4 раза использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Где боевики нарушали "тишину":
- В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Причепиловки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
- В сторону Новотошковского оккупанты за день стреляли трижды – из артиллерии калибра 152 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Вблизи Майского противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
- В районе Новоалександровки враг применил минометы калибра 120 миллиметров.
- Под обстрел попали и позиции возле Новозвановки.
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