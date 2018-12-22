18:02
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Украинский аграрий" оказался лоббистом из РФ

      51 Читати новину українською
      Михаил Соколов
      Михаил Соколов / agravery.com

      Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" Михаил Соколов, который отстаивает необходимость импорта минудобрений в Украину, оказался известным лоббистом из России.

      В пятницу 21 декабря в Киеве состоялась пресс-конференция на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?". Ее участники требовали разблокировать импорт удобрений в Украину из Беларуси, Казахстана, Литвы, Узбекистана, Болгарии и ряда других стран.

      По их мнению, главной предпосылкой для блокирования импорта стало недавнее требование ГФС Украины относительно обеспечения усиленного контроля импорта минеральных удобрений в Украину.

      Как отметил в своей публикации в сети Facebook журналист и блогер Александр Рудоманов, "участники отрицали контрабанду минудобрений из России (хотя многие говорят, что она есть), и то, что через Беларусь и Казахстан невозможно продавать никакие российские удобрения".

      В то же время, журналист отметил, что одним из главных спикеров пресс-конференции Михаил Соколов является известным лоббистом из России. В частности, по данным Рудоманова, Соколов "работал в различных российских компаниях, а сейчас представляет себя в Украине как заместителя главы ГС "Всеукраинская аграрная рада". Также журналист обратил внимание на два обстоятельства:

      1. "У Михаила было гражданство России, где он долго жил и работал;
      2. На сайте лоббистской фирмы "Кесарево-консалтинг" он значится одним из соучредителей этой компании вместе с неким Петром Орджоникидзе. Петр Орджоникидзе входит в совет директоров российского гиганта "Тольятазот", который имеет 19% рынка минеральных удобрений России и 85% своей продукции отдает на экспорт (по данным Википедии)"

      Журналист заявил, что на вопрос: "Так вы лоббист российских или защитник украинских аграриев?" – он получил череду непонятных поучений, но так и не получил исчерпывающего ответа.

      Журналист также привел скриншоты из открытых источников, доказывающих связь заместителя главы "Всеукраинской аграрной рады" Соколова с руководителем одного из крупнейших российских предприятий химической промышленности "Тольятиазот" Петром Орджоникидзе.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Агро 24
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      сегодня , 18:00 Украинская реальность может измениться к худшему: почему важно дорожить своим государством
      Павло Казарін 25
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      сегодня , 16:00 Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      Дмитро Гнап 156
      Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      сегодня , 15:30 Не только Верховная Рада: самые яркие драки в парламентах мира
      Світлана Попова 123
      Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      сегодня , 14:00 Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      Леонід Остальцев 411
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Водителям 30 машин, которые блокировали Кабмин, грозит криминал
       23 декабря 2013 , 18:34 7
      Где учатся дети украинских политиков за рубежом: расследование
       7 ноября 2017 , 19:46
      Что сегодня модно коллекционировать: самые редкие ретромашины
       28 июля , 15:37
      Украинский водитель стал рекордсменом по дозе выпитого алкоголя
       6 сентября , 15:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук