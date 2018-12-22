"Украинский аграрий" оказался лоббистом из РФ

Заместитель главы "Всеукраинской аграрной рады" Михаил Соколов, который отстаивает необходимость импорта минудобрений в Украину, оказался известным лоббистом из России.

В пятницу 21 декабря в Киеве состоялась пресс-конференция на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?". Ее участники требовали разблокировать импорт удобрений в Украину из Беларуси, Казахстана, Литвы, Узбекистана, Болгарии и ряда других стран.

По их мнению, главной предпосылкой для блокирования импорта стало недавнее требование ГФС Украины относительно обеспечения усиленного контроля импорта минеральных удобрений в Украину.

Как отметил в своей публикации в сети Facebook журналист и блогер Александр Рудоманов, "участники отрицали контрабанду минудобрений из России (хотя многие говорят, что она есть), и то, что через Беларусь и Казахстан невозможно продавать никакие российские удобрения".

В то же время, журналист отметил, что одним из главных спикеров пресс-конференции Михаил Соколов является известным лоббистом из России. В частности, по данным Рудоманова, Соколов "работал в различных российских компаниях, а сейчас представляет себя в Украине как заместителя главы ГС "Всеукраинская аграрная рада". Также журналист обратил внимание на два обстоятельства:

"У Михаила было гражданство России, где он долго жил и работал; На сайте лоббистской фирмы "Кесарево-консалтинг" он значится одним из соучредителей этой компании вместе с неким Петром Орджоникидзе. Петр Орджоникидзе входит в совет директоров российского гиганта "Тольятазот", который имеет 19% рынка минеральных удобрений России и 85% своей продукции отдает на экспорт (по данным Википедии)"

Журналист заявил, что на вопрос: "Так вы лоббист российских или защитник украинских аграриев?" – он получил череду непонятных поучений, но так и не получил исчерпывающего ответа.

Журналист также привел скриншоты из открытых источников, доказывающих связь заместителя главы "Всеукраинской аграрной рады" Соколова с руководителем одного из крупнейших российских предприятий химической промышленности "Тольятиазот" Петром Орджоникидзе.