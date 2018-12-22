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      "Український аграрій" виявився лобістом з РФ

      673 Читать новость на русском
      Михайло Соколов
      Михайло Соколов / agravery.com

      Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Михайло Соколов, який відстоює необхідність імпорту міндобрив до України, виявився відомим лобістом з Росії.

      У п’ятницю 21 грудня у Києві відбулась прес-конференція на тему "Війна проти українських аграріїв: кому вигідно блокування імпорту добрив?". Її учасники вимагали розблокувати імпорт добрив в Україну з Білорусі, Казахстану, Литви, Узбекистану, Болгарії та низки інших країн.

      На їхню думку, головною передумовою для блокування імпорту стала нещодавня вимога ДФС України щодо забезпечення посиленого контролю імпорту мінеральних добрив в Україну.

      Як зазначив у своїй публікації у мережі Facebook журналіст та блогер Олександр Рудоманов, "учасники заперечували контрабанду міндобрив з Росії (хоча багато хто каже, що вона є), і те, що через Білорусь і Казахстан неможливо продавати жодні російські добрива".

      У той же час, журналіст зазначив, що одним з головних спікерів прес-конференції Михайло Соколов є відомим лобістом з Росії. Зокрема, за даними Рудоманова, Соколов "працював в різних російських компаніях, а зараз представляє себе в Україні як заступника голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада". Також журналіст звернув увагу на дві обставини:

      1. "Михайло мав громадянство Росії, де довго жив і працював;
      2. На сайті лобістської фірми "Кесарев-консалтинг" він значиться одним із співзасновників цієї компанії разом з таким собі Петром Орджонікідзе. Петро Орджонікідзе входить до ради директорів російського гіганту "Тольятіазот", який має 19% ринку мінеральних добрив Росії і 85% своєї продукції віддає на експорт (за даними Вікіпедії)"

      Журналіст заявив, що на запитання: "То ви лобіст росіян чи захисник українських аграріїв?" – він отримав низку незрозумілих повчань, але так і не отримав вичерпної відповіді.

      Журналіст також навів скріншоти з відкритих джерел, що доводять зв'язок заступника голови "Всеукраїнської аграрної ради" Соколова з керівником одного з найбільших російських підприємств хімічної промисловості "Тольятіазот" Петром Орджонікідзе.

      Теги: Новини України Україна – Росія Агро 24
      Джерело: 24 Канал
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