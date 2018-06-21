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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский бюджет из-за контрабанды потерял 70 миллиардов гривен

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Один из способов контрабанды
Один из способов контрабанды / www.google.com.ua

Завоз контрабанды полностью убивает здоровую конкуренцию в Украине, убеждены в Институте социально-экономической трансформации.

Об этом сообщил "5 канал".

Об экономическом ущербе от контрабанды рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья .

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"Мы исследовали, что больше всего вредит экономике Украины. Правительство и народные депутаты, по нашему мнению, акцентируют внимание на третьестепенных (факторах). Если на первом месте – офшоры, связанные с выводом капитала за границу, то контрабанда – на втором месте среди факторов, которые наносят наибольший ущерб экономике Украины", – отметил эксперт.

Несходовский отметил, что вред наносится еще и отечественному производителю, ведь контрабанда "искажает" конкуренцию на рынке. За предыдущий год в бюджет не поступили из-за контрабанды 70 миллиардов гривен.

Последствия от контрабанды еще хуже. Это полностью убивает здоровую конкуренцию в Украине. Как следствие, это не просто ввоз товаров и неуплата налогов в государственный бюджет, но это также и искажение конкуренции. Тогда украинские заводы, которые производят продукцию в Украине, просто не в состоянии продать продукцию по тем ценам, по которым завозится,
– резюмировал Несходовский.

Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Деньги контрабанда
Источник: 24 Канал
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