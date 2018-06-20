Гройсман представил план "Украина без контрабанды"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о ключевых этапах внедрения плана действий "Украина без контрабанды", а также раскрыл нелегальные схемы контрабандистов.

Об этом Владимир Гройсман написал в своем Twitter.

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Отмечается, что ключевую роль в реализации плана действий будет играть МВД, Национальная полиция и ДФС.

Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые "схемщики" выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду. В прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд грн,

– отметил премьер-министр.

Владимир Гройсман также раскрыл нелегальные схемы контрабандистов, которые планируется "вычистить" в рамках плана действий "Украина без контрабанды":

Оформление грузовых транспортных средств, в которых перевозится товар, как пустых;

При проведении форм таможенного контроля при ввозе на территорию Украины товарной партии распределяются по установленной норме на физических лиц;

Проверка рисковых товаров на внутренних таможнях, в не на границе;

Необоснованное использование 6 метода определения таможенной стоимости товаров;

Специальное занижение таможенной стоимости товаров;

Использование оффшорных компаний для того, чтобы потом возвращать конфискованный товар по решению суда;

Уменьшение количества показателей горючего; ввоз запрещенных и дешевых марок топлива под видом "Евро 4";

Контрабанда топлива в портах при выгрузке и загрузке судов;

Ввоз автотранспорта в Украину с занижением таможенной стоимости, ввоз формально разукомплектованных транспортных средств.

Я поддерживаю криминализацию статей за контрабанду. Это принципиальная борьба. Никаких временных акций я проводить не собираюсь. Это будет системная работа. Мы должны выиграть эту войну ради украинцев,

– добавил Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что программа рассчитана на длительный период и не ограничится только одним месяцем.



"Дальше будет все жестче и жестче. За месяц эта борьба не закончится. Не надо прятаться в отстойнике и ждать, что "пронесет". Не "пронесет"!", – написал он.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко утверждал, что украинские таможенные и пограничные службы с соответствующими ведомствами европейских стран в ближайшее время создадут единый контроль на границах.