Гройсман презентував план "Україна без контрабанди"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про ключові етапи впровадження плану дій "Україна без контрабанди", а також розкрив нелегальні схеми контрабандистів.

Про це Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.

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Зазначається, що ключову роль в реалізації плану дій відіграватимуть МВС, Національна поліція та ДФС.

Ми сформували план дій щодо боротьби з контрабандою. Маємо десятки мільярдів гривень, які "схемщики" виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше ніж 70 мільярдів гривень,

– зазначив прем'єр-міністр.

Володимир Гройсман також розкрив нелегальні схеми контрабандистів, які планується "вичистити" в рамках плану дій "Україна без контрабанди":

Оформлення вантажних транспортних засобів, в яких перевозиться товар, як порожніх;

При проведенні форм митного контролю під час ввезення на територію України товарної партії розподіляються за встановленою нормою на фізичних осіб;

Перевірка ризикових товарів на внутрішніх митницях, а не на кордоні;

Необґрунтоване використання 6 методу визначення митної вартості товарів;

Спеціальне заниження митної вартості товарів;

Використання офшорних компаній для того, щоб потім повертати конфіскований товар за рішенням суду;

Зменшення кількості показників пального; ввезення заборонених та дешевших марок пального під видом "Євро 4";

Контрабанда пального в портах при вивантаженні та завантаженні суден;

Ввезення автотранспорту в Україну із заниженням митної вартості, ввезення формально розукомплектованих транспортних засобів.

Я підтримую криміналізацію статей за контрабанду. Це принципова боротьба. Жодних тимчасових акцій я проводити не збираюсь. Це буде системна робота. Ми маємо виграти цю війну заради українців,

– додав Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр наголосив, що програма розрахована на довготривалий період і не обмежиться лише одним місяцем.

"Далі буде все жорсткіше і жорсткіше. За місяць ця боротьба не закінчиться. Не треба ховатися у відстійнику і чекати, що "пронесе". Не "пронесе"!" – написав він.

Нагадаємо, минулого року президент України Петро Порошенко стверджував, що українські митні та прикордонні служби з відповідними відомствами європейських країн найближчим часом створять єдиний контроль на кордонах.