Гройсман презентував план "Україна без контрабанди"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про ключові етапи впровадження плану дій "Україна без контрабанди", а також розкрив нелегальні схеми контрабандистів.
Про це Володимир Гройсман написав у своєму Twitter.
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Зазначається, що ключову роль в реалізації плану дій відіграватимуть МВС, Національна поліція та ДФС.
Ми сформували план дій щодо боротьби з контрабандою. Маємо десятки мільярдів гривень, які "схемщики" виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше ніж 70 мільярдів гривень,
– зазначив прем'єр-міністр.
Володимир Гройсман також розкрив нелегальні схеми контрабандистів, які планується "вичистити" в рамках плану дій "Україна без контрабанди":
- Оформлення вантажних транспортних засобів, в яких перевозиться товар, як порожніх;
- При проведенні форм митного контролю під час ввезення на територію України товарної партії розподіляються за встановленою нормою на фізичних осіб;
- Перевірка ризикових товарів на внутрішніх митницях, а не на кордоні;
- Необґрунтоване використання 6 методу визначення митної вартості товарів;
- Спеціальне заниження митної вартості товарів;
- Використання офшорних компаній для того, щоб потім повертати конфіскований товар за рішенням суду;
- Зменшення кількості показників пального; ввезення заборонених та дешевших марок пального під видом "Євро 4";
- Контрабанда пального в портах при вивантаженні та завантаженні суден;
- Ввезення автотранспорту в Україну із заниженням митної вартості, ввезення формально розукомплектованих транспортних засобів.
Я підтримую криміналізацію статей за контрабанду. Це принципова боротьба. Жодних тимчасових акцій я проводити не збираюсь. Це буде системна робота. Ми маємо виграти цю війну заради українців,
– додав Володимир Гройсман.
Прем'єр-міністр наголосив, що програма розрахована на довготривалий період і не обмежиться лише одним місяцем.
"Далі буде все жорсткіше і жорсткіше. За місяць ця боротьба не закінчиться. Не треба ховатися у відстійнику і чекати, що "пронесе". Не "пронесе"!" – написав він.
Нагадаємо, минулого року президент України Петро Порошенко стверджував, що українські митні та прикордонні служби з відповідними відомствами європейських країн найближчим часом створять єдиний контроль на кордонах.