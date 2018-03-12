Украинский десантник плюнул в лицо пропагандисту Кремля: видео

Украинский десантник-блогер Валерий Ананьев опубликовал видео своей встречи со скандальным российским пропагандистом Артемом Шейниным в итальянской Вероне.

Соответствующее видео бывший украинский военный разместил в своем YouTube-канале.

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Так, сначала между мужчинами возникла перепалка во время которой Шейнин пытался убедить, что никакого отношения к пропаганде российской агрессии против Украины якобы нет, и назвал десантника "дебилом".

В ответ на это Ананьев плюнул пропагандисту в лицо, отметив, что, если бы встретил его на войне, поступил бы более жестко. Российский ведущий вытерся и начал рассказывать о том, как сам воевал в Афгане.

Сразу же после этого россиянин начал бежать вместе со своей женой.

Также Ананьев призвал украинцев, выезжающих за границу и встречающих там российских пропагандистов, брать с него пример.

"Ставь хештег #ПлюньВпропагандона ", – добавил он.