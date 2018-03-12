Український десантник плюнув в обличчя пропагандисту Кремля: відео

Український десантник-блогер Валерій Ананьєв опублікував відео своєї зустрічі зі скандальним російським пропагандистом Артемом Шейніним в італійській Вероні.

Відповідне відео український військовий розмістив у своєму YouTube-каналі.

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Так, спочатку між чоловіками виникла перепалка під час якої Шейнін намагався переконати, що ніякого відношення до пропаганди російської агресії проти України нібито не має, і назвав десантника "дебілом".

У відповідь на це Ананьєв плюнув пропагандисту в обличчя, зазначивши, що, якщо б зустрів його на війні, вчинив би більш жорстко. Російський ведучий витерся і почав розповідати про те, як сам воював в Афгані.

Відразу ж після цього росіянин почав тікати разом зі своєю дружиною.

Також Ананьєв закликав українців, які виїжджають за кордон і зустрічають там російських пропагандистів, брати з нього приклад.

"Став хештег #ПлюньВпропагандона ", – додав він.