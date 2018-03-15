11:07
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, 14 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Украинский фильм "Киборги" показали в Конгрессе США

18 Читати новину українською
Украинский фильм
Украинский фильм "Киборги" показали в Конгрессе США / mind.ua

14 марта украинский фильм "Киборги. Герои не умирают" показали в Вашингтоне в Конгрессе Соединенных Штатов.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Читайте также: Рекордные сборы: продюсер "Киборгов" озвучил цифры

"Лента была показана в Конгрессе Соединенных Штатов в рамках дискуссии "Российская гибридная война против Украины. Глобальный ответ на глобальную угрозу", – отмечают в посольстве.

В столицу США прибыли для представления фильма, в частности, режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев, продюсер Иванна Дядюра, герой Украины, бывший узник боевиков Владимир Жемчугов.

"Начавшаяся Россией гибридная война сейчас все больше приобретает глобальный характер, а российская агрессия против Украины стала серьезным вызовом демократическим ценностям и международному порядкеу", – сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Что такое "Киборги"? Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года.

Теги: Киборги Новости культуры Кино Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
сегодня, 10:30 Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
299
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
сегодня, 10:19 Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
238
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук