Украинский фильм "Киборги" показали в Конгрессе США

14 марта украинский фильм "Киборги. Герои не умирают" показали в Вашингтоне в Конгрессе Соединенных Штатов.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

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"Лента была показана в Конгрессе Соединенных Штатов в рамках дискуссии "Российская гибридная война против Украины. Глобальный ответ на глобальную угрозу", – отмечают в посольстве.

В столицу США прибыли для представления фильма, в частности, режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев, продюсер Иванна Дядюра, герой Украины, бывший узник боевиков Владимир Жемчугов.

"Начавшаяся Россией гибридная война сейчас все больше приобретает глобальный характер, а российская агрессия против Украины стала серьезным вызовом демократическим ценностям и международному порядкеу", – сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Что такое "Киборги"? Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года.