Український фільм "Кіборги" показали у Конгресі США

14 березня український фільм "Кіборги. Герої не вмирають" показали у Вашингтоні у Конгресі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє посольство України в США.

Читайте також: Рекордні збори: продюсер "Кіборгів" озвучив цифри

"Стрічку було показано у Конгресі Сполучених Штатів в рамках дискусії "Російська гібридна війна проти України. Глобальна відповідь на глобальну загрозу", – зазначають у посольстві.

До столиці США прибули для представлення фільму, зокрема, режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв, продюсер Іванна Дядюра, герой України, колишній в’язень бойовиків Володимир Жемчугов.

"Розпочата Росією гібридна війна зараз все більше набуває глобального характеру, а російська агресія проти України стала найсерйознішим викликом демократичним цінностям і міжнародному порядку", – сказав посол України в США Валерій Чалий.

Що таке "Кіборги"? Це повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про бої в Донецькому аеропорті під час збройного конфлікту на Донбасі. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року.