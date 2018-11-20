Украинский фильм стал претендентом на "Оскар": что о нём известно

Фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" будет бороться за "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Об этом сообщил Госкино на своей Facebook-странице.

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Документальный фильм о Революции Достоинства и российской оккупации Крыма и Донбасса – созданный украинским режиссером Олесем Саниным и американским оскароносной документалистом Марком Харрисом. Лента вошла в лонг-лист претендентов на премию Американской Киноакадемии за лучший документальный фильм.

Премьера фильма в Украине состоялась в прошлом году в феврале. Интересно, что лента уже получила многочисленные награды на кинофестивалях в США и Канаде.

О чем фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине"?События в фильме развиваются в период с 2013 до 2016 года. В фильме собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. Создатели фильма записали 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины, и сняли почти 600 часов рабочего киноматериала. В марте этого года "Переломный момент" вышел в американский прокат. В Госкино говорят, по оценкам кинокритиков, собранными на популярном сайте Rotten Tomatoes, фильм Олеся Санина получил 100% положительного рейтинга.

Смотрите трейлер фильма "Переломный момент"