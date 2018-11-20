Український фільм став претендентом на "Оскар": що відомо про стрічку

Фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" змагатиметься за "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Про це повідомило Держкіно на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також: Фільм Лозниці "Донбас" здобув Гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Іспанії

Документальний фільм про Революцію Гідності та російську окупацію Криму і Донбасу – створений українським режисером Олесем Саніним та американським оскароносним документалістом Марком Харрісом. Стрічка увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм.

Прем'єра фільму в Україні відбулася минулого року у лютому. Цікаво, що стрічка вже отримала численні нагороди на кінофестивалях у США та Канаді.

Про що фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні"?Події у фільмі розвиваються у період від 2013 до 2016 років. У стрічці зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. Творці кінофільму записали 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України, та зняли майже 600 годин робочого кіноматеріалу. У березні цього року "Переломний момент" вийшов у американський прокат. В Держкіно кажуть, за оцінками кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.

Дивіться трейлер фільму "Переломний момент"