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      "Украинский формат": Садовый предложил альтернативу Минским договоренностям

      59 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Будапештский меморандум не выполняется, хотя Украину лишили ядерного оружия.

      Нормандский формат привлекает к переговорам страны, которые являются крупнейшими торговыми партнерами России, поэтому подписанные ими Минские договоренности "не имеют никакого смысла для Украины".

      Кандидат в президенты Андрей Садовый убежден, что Украине нужен украинский формат.

      Киев должен собрать за одним столом те страны мира, которые знают, что такое российская угроза. Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Норвегия. Они прекрасно понимают, что если Украина будет иметь проблемы, они – следующие. И вместе с ними надо выстраивать процесс, к которому привлекать США, Великобританию, в перспективе – Японию,
      – отметил Садовый на встрече в Чернигове.

      Что касается отношений с Кремлем, по его мнению, Украина должна укреплять свои переговорные возможности.

      "Бедная страна со слабой экономикой всегда будет легкой добычей для агрессивных соседей. А когда у тебя сильная позиция, когда уровень ВВП твоей страны в 2-3 раза выше, когда уничтожена коррупция, есть сильная армия и высокоточное оружие, тогда твой враг понимает, что в случае нападения будет слишком большие потери.

      Поэтому каждый день роста экономики Украины, каждый посаженный в тюрьму коррупционер – это именно то, что будет приближать день, когда украинский флаг снова вернется в Донецк, Луганск и Симферополь", – сказал Андрей Садовый.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Минские договоренности Украина – Россия Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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