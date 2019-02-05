"Український формат": Садовий запропонував альтернативу Мінським домовленостям

Будапештський меморандум не виконується, хоча Україну позбавили ядерної зброї.

Нормандський формат залучає в переговори країни, які є найбільшими торговельними партнерами Росії, тому підписані ними Мінські домовленості "не мають жодного сенсу для України".

Кандидат у Президенти Андрій Садовий переконаний, що Україні потрібен український формат.

Київ має зібрати за одним столом ті країни світу, які знають, що таке російська загроза. Латвія, Литва, Польща, Румунія, Швеція, Норвегія. Вони чудово розуміють, що якщо Україна матиме проблеми, вони – наступні. І спільно з ними треба вибудовувати процес, до якого залучати США, Велику Британію, в перспективі – Японію,

– наголосив Садовий на зустрічі у Чернігові.

Щодо стосунків із Кремлем, на його думку, Україна має укріплювати свої переговорні можливості.

"Бідна країна зі слабкою економікою завжди буде легкою здобиччю для агресивних сусідів. А коли ти маєш сильну позицію, коли рівень ВВП твоєї країни є в 2-3 рази вищий, коли знищена корупція, є сильна армія та високоточна зброя, тоді твій ворог розуміє, що у випадку нападу матиме занадто великі втрати.

Тому кожен день зростання економіки України, кожен посаджений до в’язниці корупціонер – це саме те, що наближатиме день, коли український прапор знову повернеться до Донецька, Луганська та Сімферополя", – сказав Андрій Садовий.