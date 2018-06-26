Украинский город заявил о сенсационном намерении перейти на 100% возобновляемой энергетики

Житомир первым в Восточной Европе и на постсоветском пространстве заявил о переходе на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

22 июня городской голова Житомира Сергей Сухомлин и международная неправительственная организация 350.org подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает вынесение решения об энергетическом переходе на голосование сессией городского совета, разработку плана перехода города на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а также разработку первой в Украине климатической стратегии в течение следующего года.

Сейчас совместно с международными партнерами мы работаем над большим количеством мероприятий по энергоэффективности. Для нас также важно уменьшить уровень выбросов CO² в городе. Ведется работа по переходу Житомира на LED-освещение, термомодернизации объектов бюджетной сферы. Нами уже разработан муниципальный энергетический план, в процессе написания Концепции интегрированного развития города: наработано 6 приоритетов, одним из которых является "Зеленый город",

– отметил Сергей Сухомлин.

Мэр Житомира в рамках сотрудничества с 350.org готовится публично заявить о цели города на Глобальном Климатическом Саммите, который состоится в этом году в Сан-Франциско 12-14 сентября. На мероприятии соберутся представители правительств разных стран мира, чтобы поставить амбициозные цели для сохранения климата на планете, в том числе путем перехода на "зеленую" и возобновляемую энергетику.

Это сенсационное решение о переходе на возобновляемую энергию, как в национальном, так и в международном плане. Учитывая, что Украина – это государство, которое находится в состоянии военного конфликта, зависимо от импортного угля, газа и ядерного топлива. Нам крайне важно брать курс на энергобезопасность, энергонезависимость и развивать ВИЭ. Таким образом, Житомир встал на путь климатического лидерства, потому что это первый город, в котором рождается местная климатическая политика. Ведь отказ от ископаемого топлива – главная предпосылка сохранения климата на планете,

– отметила кампейнер 350.org по возобновляемым источникам энергии в регионе ВЕКЦА Юлия Мельник.

Эксперт также сообщила, что уже ведутся новые переговоры с местными органами власти. Поэтому в ближайшие 2 месяца о переходе на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году смогут заявить еще несколько украинских городов.

"Первое заявление украинского города о переходе на 100% ВИЭ в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) – это мощный сигнал того, что глобальная кампания Fossil Free, которая предполагает отказ от использования ископаемого топлива и его субсидирования и переход на 100% ВИЭ, набирает силу и в Украине. По данным CDP на январь 2018 года, 43 города мира (в частности, 25 городов в Бразилии, 5 городов Европы и 3 города Африки) уже успешно осуществили 100% переход на возобновляемую энергетику (ВИЭ). Очередь за Украиной. А 350.org, как международное климатическое движение, сможет предоставить еще нескольким городам поддержку в разработке планов по ВИЭ и климатических стратегий. Что касается Житомира, то 350.org будет способствовать синергии команды городского совета, бизнеса и жителей, чтобы цель 100% ВИЭ стала объединяющим звеном для города", – заявила региональный координатор и кампейнер по климатическим решениям 350.org в регионе ВЕКЦА Светлана Романко.

По данным, опубликованным в исследовании "Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины", которое было осуществлено при поддержке Фонда имени Генриха Белля в Украине, Украина обладает необходимым техническим потенциалом и экономическими предпосылками для осуществления трансформации энергетического сектора и увеличения доли "зеленой" энергии в энергобалансе страны до 91% уже к 2050 году.