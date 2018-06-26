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Українське місто заявило про сенсаційний намір перейти на 100% відновлюваної енергетики

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У Житомирі використовуватимуть лише відновлювальну енергію
У Житомирі використовуватимуть лише відновлювальну енергію / forbes.net.ua

Житомир першим у Східній Європі та на пострадянському просторі заявив про перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року.

22 червня міський голова Житомира Сергій Сухомлин та міжнародна неурядова організація 350.org підписали меморандум про співпрацю, який передбачає винесення рішення про енергетичний перехід на голосування сесією міської ради, розробку плану переходу міста на відновлювані джерела енергії (ВДЕ), а також розробку першої в Україні кліматичної стратегії протягом наступного року.

Зараз спільно з міжнародними партнерами ми працюємо над великою кількістю заходів з енергоефективності. Для нас також важливо зменшити рівень викидів CO2 у місті. Ведеться робота із переходу Житомира на LED-освітлення, термомодернізації об'єктів бюджетної сфери. Нами вже розроблено муніципальний енергетичний план, в процесі написання Концепції інтегрованого розвитку міста: напрацьовано 6 пріоритетів, одним з яких є "Зелене місто",
– відзначив Сергій Сухомлин.

Мер Житомира в рамках співпраці з 350.org готується публічно заявити про ціль міста на Глобальному Кліматичному Саміті, що відбудеться у Сан-Франциско 12-14 вересня цього року. На заході зберуться представники урядів різних країн світу, щоб поставити амбітні цілі для збереження клімату на планеті, зокрема шляхом переходу на "зелену" відновлювану енергетику.

Це сенсаційне рішення про перехід на відновлювану енергію, як у національному, так і в міжнародному плані. Враховуючи, що Україна – це держава, яка перебуває у стані воєнного конфлікту, залежна від імпортного вугілля, газу та ядерного палива. Нам вкрай важливо брати курс на енергобезпеку, енергонезалежність та розвивати ВДЕ. Таким чином, Житомир став на шлях кліматичного лідерства, бо це перше місто, в якому народжується місцева кліматична політика. Адже відмова від викопного палива – головна передумова збереження клімату на планеті,
– відзначила кампейнерка 350.org з відновлюваних джерел енергії у регіоні СЄКЦА Юлія Мельник.

Експертка також повідомила, що вже ведуться нові переговори з місцевими органами влади. Тому в найближчі 2 місяці про перехід на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року зможуть заявити ще кілька українських міст.

"Перша заява українського міста про перехід на 100% ВДЕ у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) – це потужний сигнал того, що глобальна кампанія Fossil Free, що передбачає відмову від використання викопного палива і його субсидування та перехід на 100 % ВДЕ, набирає сили і в Україні. За даними CDP на січень 2018 року, 43 міста світу (зокрема, 25 міст у Бразилії, 5 міст Європи та 3 міста Африки) вже успішно здійснили 100% перехід на відновлювану енергетику (ВДЕ). Черга за Україною. А 350.org як міжнародний кліматичний рух зможе надати ще кільком містам підтримку у розробці планів по ВДЕ та кліматичних стратегій. Щодо Житомира, то 350.org буде сприяти синергії команди міської ради, бізнесу та жителів, щоб ціль 100% ВДЕ стала об’єднуючою ланкою для міста", – заявила регіональна координаторка та кампейнерка по кліматичних рішеннях 350.org в регіоні СЄКЦА Світлана Романко.

За даними, опублікованими в дослідженні "Інституту економіки та прогнозування" Національної академії наук України, що було здійснено за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Україна володіє необхідним технічним потенціалом та економічними передумовами для здійснення трансформації енергетичного сектору і збільшення частки "зеленої" енергії в енергобалансі країни до 91% вже до 2050 року.

Теги: Новини України Новини політики Новини Житомира Енергетика Екологія
Джерело: 24 канал
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