Украинская капсула для пациентов с COVID-19: фото и видео боксов

Предприниматели из Кременчуга уже изготовили специальные капсулы для пациентов с COVID-19. Капсула герметична, оснащена кислородной маской, встроенными рукавицами, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным.

Волонтеры объяснили 24 каналу, что заказали себе бокс украинского производителя, чтобы иметь возможность свозить больных COVID-19 в больницы.

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Для всех манипуляций есть перчатки и герметично закрытые отверстия для инъекций, кислородная маска уже внутри.

Кислородная маска в капсуле / Скриншот

Потом сразу к машине скорой помощи. В середине бокса также есть звонок, если человек почувствует, что ему становится плохо. Кроме этого, есть еще одно специальное отверстие для капельницы и компрессорный блок

А выходит воздух с противоположной стороны капсулы, через специальные фильтры. Такая изолированная мобильная палата минимизирует риски заражения. А производят такие боксы инженеры в Кременчуге. Ранее компания занималась элеваторами.



Как выглядит капсула / Скриншот

Это уже четвертая версия. Сейчас такую ​​для волонтеров и упрощенную по требованиям военного госпиталя привезли в Киев. Всего изготовили 13 таких боксов. Половину раздали за деньги, другие купили волонтеры или меценаты. Хотя больницы и заинтересованы, заказ от государства пока не поступал. Пока что такие есть в больницах Киева, Кременчуга, Полтавы, Одессы и в Черновцах.

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"Я за деньги сколько мог, столько сделал. Сегодня мы остановили производство, может, на некоторый срок. Возможно, какое-то финансирование и я думаю, что она (капсула – 24 канал) будет производиться массово. Тогда мы сможем помочь нашим врачам", – объяснил директор компании-производителя капсул Юрий Андриевский.

Смотрите фото капсулы / Скриншот: