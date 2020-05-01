Украинская капсула для пациентов с COVID-19: фото и видео боксов
Предприниматели из Кременчуга уже изготовили специальные капсулы для пациентов с COVID-19. Капсула герметична, оснащена кислородной маской, встроенными рукавицами, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным.
Волонтеры объяснили 24 каналу, что заказали себе бокс украинского производителя, чтобы иметь возможность свозить больных COVID-19 в больницы.
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Для всех манипуляций есть перчатки и герметично закрытые отверстия для инъекций, кислородная маска уже внутри.
Кислородная маска в капсуле / Скриншот
Потом сразу к машине скорой помощи. В середине бокса также есть звонок, если человек почувствует, что ему становится плохо. Кроме этого, есть еще одно специальное отверстие для капельницы и компрессорный блок
А выходит воздух с противоположной стороны капсулы, через специальные фильтры. Такая изолированная мобильная палата минимизирует риски заражения. А производят такие боксы инженеры в Кременчуге. Ранее компания занималась элеваторами.
Как выглядит капсула / Скриншот
Это уже четвертая версия. Сейчас такую для волонтеров и упрощенную по требованиям военного госпиталя привезли в Киев. Всего изготовили 13 таких боксов. Половину раздали за деньги, другие купили волонтеры или меценаты. Хотя больницы и заинтересованы, заказ от государства пока не поступал. Пока что такие есть в больницах Киева, Кременчуга, Полтавы, Одессы и в Черновцах.
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"Я за деньги сколько мог, столько сделал. Сегодня мы остановили производство, может, на некоторый срок. Возможно, какое-то финансирование и я думаю, что она (капсула – 24 канал) будет производиться массово. Тогда мы сможем помочь нашим врачам", – объяснил директор компании-производителя капсул Юрий Андриевский.
Смотрите фото капсулы / Скриншот:
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