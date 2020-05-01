Українська капсула для пацієнтів з COVID-19: фото та відео боксів

Підприємці з Кременчука вже виготовили спеціальні капсули для пацієнтів з COVID-19. Капсула герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим.

Волонтери пояснили 24 каналу, що замовили собі бокс українського виробника, аби мати змогу довозити хворих на COVID-19 до лікарень.

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Для всіх маніпуляцій рукавиці та герметично закриті отвори для ін'єкцій, киснева маска вже всередині.



Киснева маска в капсулі / Скриншот з відео

Тоді одразу до карети швидкої. Капсула герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. В середині боксу також дзвоник, якщо людина відчує, що їй стає погано. Окрім цього, є ще один спеціальний отвір для крапельниці і компресорний блок

А виходить повітря з протилежного боку капсули, через спеціальні фільтри. Така ізольована мобільна палата мінімізує ризики зараження. А виробляють такі бокси інженери у Кременчуці. Раніше компанія займалась елеваторами.



Як виглядає капсула / Скриншот з відео

Це вже четверта версія. Нині таку для волонтерів та спрощену за вимогами військового шпиталю привезли до Києва. Всього виготовили 13 таких боксів. Половину роздали за власний кошт, інші купили волонтери або меценати. Хоч і лікарні зацікавлені, замовлення від держави поки не було. Поки такі є у лікарнях Києва, Кременчука, Полтави, Одеси та у Чернівцях.

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"Я за власний кошт скільки міг, стільки зробив. Сьогодні ми зупинили виробництво, може, на деякий термін. Можливо, буде якесь фінансування і я, думаю, що вона (капсула – 24 канал) буде вироблятися масово. Тоді ми зможемо допомогти нашим лікарям", – пояснив директор компанії-виробника капсул Юрій Андрієвський.

Дивіться фото капсули / Скриншот з відео: