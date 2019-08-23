Украинский летчик произвел фурор на мировом авиашоу: впечатляющее видео

Имя Юрия Булавки хорошо известно в Украине, а теперь оно еще и прогремело на топовых авиашоу мира. Подполковник 831 бригады тактической авиации произвел фурор лучшим пилотажем на военной авиабазе в британском городке Ферфорд. Он показал, насколько маневренным может быть грозный истребитель СУ-27.

После грандиозного выступления украинец отправился в польский город Гдыня и получил первое место в индивидуальном выступлении.

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Неподготовленному человеку сложно разобраться в летной хореографии. Поэтому, чтобы насладились мастерством украинского аса, нужно изучить хотя бы несколько фигур высшего пилотажа.

Фигура "Бочка"

Древнейшую фигуру "Бочку" впервые показали в 1905 году. Ее активно использовали во время Второй мировой. Когда начинался обстрел, каскад из таких оборотов часто спасал жизнь, ведь вражеские снаряды летели мимо. Фигура "Бочка"



Схема выполнения фигуры"Бочка"

Фигура "Петля Нестерова"

Далее классика – "мертвая петля", или "петля Нестерова". Впервые в мире ее выполнили над Киевом еще в 1913 году – и с тех пор фигура не теряет своего шарма.



Схема выполнения фигуры "Петля Нестерова"

Фигура Иммельмана

Третья фигура названа в честь немецкого пилота Иммельманв. Летчик поднимается в небо и из перевернутого положения с помощью полу-"бочки" выводит самолет из маневра. Это одна из самых популярных фигур в арсенале асов.



Схема выполнения фигуры Иммельмана

Проход на минимальной скорости

После крутых виражей пилоты должны также продемонстрировать, как они умеют замедлять свою птичку. Проход на минимальной скорости тоже относится к фигурам высшего пилотажа.

Фигура "Колокол"

Одной из невероятных фигур является "Колокол". Истребитель переходит в вертикальный набор высоты, а дальше гасит скорость до нуля. На время замирает в воздухе. Далее проваливается и вертикально мчится вниз.



Схема выполнения фигуры "Колокол"

Выполнив эти фигуры, Юрий Булавка решил сделать зрителям еще один сюрприз – прерванный заход на посадку. То есть когда кажется, что шоу завершено и шасси вот-вот коснется полосы – пилот тянет на себя штурвал и снова поднимается в небо. Выступление украинца было настолько удачным, что, казалось, он просто максимально оттягивал его завершение.

Смотрите впечатляющее видео выступления Юрия Булавки на авиашоу: