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      Український льотчик викликав фурор на світовому авіашоу: вражаюче відео

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      Ім'я Юрія Булавка добре знане в Україні, а тепер воно ще й прогриміло на топових авіашоу світу. Підполковник 831 бригади тактичної авіації підкорив кращим пілотажем на військовій авіабазі у британському містечку Ферфорд. Він показав, наскільки маневреним може бути грізний винищувач СУ-27.

      Після грандіозного виступу українець відправився до польського міста Ґдиня і здобув перше місце в індивідуальному виступі.

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      Непідготованій людині складно розібратися в льотній хореографії. Тому, аби насолодились майстерністю українського аса, потрібно вивчити хоча б декілька фігур вищого пілотажу.

      Фігура "Бочка"

      Найдавнішу фігуру "Бочку" вперше показали у 1905 році. Її активно використовували під час Другої світової. Коли починався обстріл, каскад із таких обертів часто рятував життя, адже ворожі снаряди летіли повз. Фігура "Петля Несторова"

      фігура бочка
      Схема виконання фігури "Бочка"

      Фігура "Петля Нестерова"

      Далі класика – "мертва петля", або "петля Нестерова". Уперше у світі її виконали над Києвом ще у 1913 році – і з того часу фігура не втрачає свого шарму.

      петля несторова
      Схема виконання фігури "Петля Нестерова"

      Фігура Іммельмана

      Третя фігура названа на честь німецького пілота Іммельмана. Льотчик здіймається в небо і з перевернутого положення за допомогою напів "Бочки" виводить судно з маневру. Це одна з найпопулярніших фігур в арсеналі асів.

      фігури Іммельмана
      Схема виконання фігури Іммельмана

      Прохід на мінімальній швидкості

      Після крутих віражів пілоти мають також продемонструвати, як вони вміють сповільнювати свою пташку. Прохід на мінімальній швидкості теж належить до фігур вищого пілотажу.

      Фігура "Дзвін"

      Однією з неймовірних фігур є "Дзвін". Винищувач переходить у вертикальний набір висоти, а далі гасить швидкість до нуля. На якийсь час завмирає в повітрі. Далі провалюється і вертикально мчить униз.

      дзвін фігура
      Схема виконання фігури "Дзвін"

      Виконавши ці фігури, Юрій Булавка вирішив зробити глядачам ще один сюрприз – перерваний захід на посадку. Тобто коли здається, що шоу завершене і шасі от-от торкнеться смуги – пілот тягне на себе штурвал і знову здіймається в небо. Виступ українця був настільки вдалим, що, здавалось, він просто максимально відтягував його завершення.

      Дивіться вражаюче відео виступу Юрія Булавка на авіашоу:

       

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Великобританія авіація Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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