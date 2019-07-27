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      Як українські гвинтокрили АК1-3 підкорили світ: переваги гелікоптерів

      Зроблено в Україні 438 Читать новость на русском

      Вони надлегкі, компактні та легкі у навчанні, тож їх часто можна побачити в льотних школах. А ще відносно дешеві – від 170 тисяч доларів. Компанія "Аерокоптер" експортує свої гвинтокрили у понад 2 десятки країн світу.

      Переваги гвинтокрилів АК1-3

      1. Швидкість

      Максимальна швидкість АК1-3 – 185 кілометрів на годину. А якщо заправити повний бак, то зможете здолати 350 кілометрів – це, скажімо, як із Києва до Рівного.

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      2. Легкість

      Оскільки гвинтокрил легкий – усього 390 кілограмів, то перевозити його можна звичайним автомобілем із причепом. До того ж, він слугуватиме злітним та посадковим майданчиком.

      Гвинтокрил не потребує великої ділянки для зльоту чи приземлення
      Гвинтокрил не потребує великої ділянки для зльоту чи приземлення

      3. Раціональність

      Найчастіше АК1-3 використовують для моніторингу територій, пошукових робіт та аерозйомок. Військові теж розгледіли переваги надлегких гвинтокрилів, адже ті можуть забезпечити розвідку та швидке з'єднання батальйонів, а також виконувати завдання з охорони кордону.

      Цікаво, що полтавський вертоліт АК1-3 – частий гість на авіашоу, і пілоти завжди мають, чим здивувати глядачів. Наприклад:

      1. фігурами вищого пілотажу;
      2. швидким приземленням;
      3. зависанням у повітрі.

      Гвинтокрили АК1-3 користуються великою популярністю різних країнах
      Гвинтокрили АК1-3 користуються великою популярністю різних країнах

      4. Зручність у спеку

      Ак1-3 комфортно себе почуває і коли температура повітря не перевищує 35 градусів тепла, але українці планують підняти цей показник до +48, адже їхньою технікою дуже цікавляться африканські країни.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні авіація Транспорт
      Джерело: 24 канал
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