Украинский нардеп поразил миллиардами в биткоинах

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и одновременно председатель "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов владеет биткоинами на сумму по меньшей мере в 2 миллиарда гривен.

Соответствующие данные парламентарий указал в своей электронной декларации по 2017 год, которая обнародована в Едином государственном реестре.

Читайте также: Гонтарева подлечилась в Индии на почти 400 тысяч гривен

Так как денежные активы нардеп задекларировал биткоинов на общую сумму 2 051 830 256 гривен.

Как сообщает "Украинская правда", в прошлом году у Голубова появились биткоины стоимостью в более 325,6 тысяч гривен. Кроме того, подорожали те, которыми нардеп владеет еще с 2012 года. Стоимость биткоинов выросла более 1,6 миллиона гривен по сравнению с 2016 годом.

Также он владеет 498 150 тысячами долларами США и 620 тысячами гривен наличными

Народный избранник в своей декларации указал и то, что в 2017 году заработал 246 тысяч 2 гривны по основному месту работы.

Согласно документу, жена Голубова никаких доходов за прошлый год не имела, однако в прошлом году она стала основательницей и совладелицей ЖК "Парк фонтанов", который, кроме нее, принадлежит Екатерине Лавренюк, которую СМИ называют ее матерью, Светлане Щелкуновой и одесскому депутату от БПП Денису Григорьеву.

Анастасия Лашкарева одновременно является владелицей ТРК "Здоровье", которую она приобрела в 2016 году. В 2015 году Институт массовой информации связывал этот телеканал с нардепом от "Оппоблоку" Сергеем Киваловым, а местные активисты обвиняли вещателя в "трансляции пророссийских сюжетов" и очернении Саакашвили, который тогда занимал должность председателя Одесской ОГА. За очернение последнего Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу.

Напомним, 15 февраля суд избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личной поруки, которую осуществил именно народный депутат от БПП Дмитрий Голубов.