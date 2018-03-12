Український нардеп вразив мільярдами у біткойнах

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" та водночас голова "Інтернет партії України" Дмитро Голубов володіє біткойнами на суму у щонайменше 2 мільярди гривень.

Відповідні дані парламентар вказав у своїй електронній декларації за 2017 рік, яку оприлюднено в Єдиному державному реєстрі.

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Так, як грошові активи нардеп задекларував біткойнів на загальну суму у 2 051 830 256 гривень.

Як повідомляє "Українська правда", минулого року у Голубова з’явились біткоїни вартістю у понад 325,6 тисяч гривень. Крім того, подорожчали ті, якими нардеп володіє ще з 2012 року. Вартість таких біткойнів зросла на понад 1,6 мільйона гривень порівняно з 2016 роком.

Також він володіє 498 тисячами 150 доларами США та 620 тисячами гривень готівкою

Народний обранець у своїй декларації вказав і те, що у 2017 році заробив 246 тисяч 2 гривні за основним місцем роботи.

Згідно з документом, дружина Голубова жодних доходів за минулий рік не мала, однак у минулому році вона стала засновницею та співвласницею ЖК "Парк фонтанів", який, окрім неї, належить Катерині Лавренюк, яку ЗМІ називають її матір’ю, Світлані Щелкуновій та одеському депутату від БПП Денису Григор’єву.

Анастасія Лашкарьова водночас є власницею ТРК "Здоров'я", яку вона придбала у 2016 році. У 2015 році Інститут масової інформації пов’язував цей телеканал із нардепом від "Опоблоку" Сергієм Ківаловим, а місцеві активісти звинувачували мовника у "трансляції проросійських сюжетів" та очорненні Саакашвілі, який тоді обіймав посаду голови Одеської ОДА. За паплюження останнього Нацрада оголошувала попередження телеканалу.

Нагадаємо, 15 лютого суд обрав меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки, яку здійснив саме народний депутат від БПП Дмитро Голубов.