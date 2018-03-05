Украинский нардеп в Норвегии презентовал собственную книгу

Народный депутат Украины Сергей Лещенко 5 марта презентовал свою книгу "Подъем и падение олигархов" в норвежском городе Осло. Книга издана на норвежском языке.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам нардеп.

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Сегодня в Осло представляю свою книгу, изданную на норвежском языке,

– написал Лещенко.

Нардеп отметил и название книги.

"Подъем и падение олигархов" – о борьбе с коррупцией в Украине", – написал нардеп.