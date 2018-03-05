Украинский нардеп в Норвегии презентовал собственную книгу
Народный депутат Украины Сергей Лещенко 5 марта презентовал свою книгу "Подъем и падение олигархов" в норвежском городе Осло. Книга издана на норвежском языке.
Об этом на своей странице в Twitter написал сам нардеп.
Читайте также: Турчинов пригрозил Лещенко судом за публикацию в соцсети
Сегодня в Осло представляю свою книгу, изданную на норвежском языке,
– написал Лещенко.
Нардеп отметил и название книги.
"Подъем и падение олигархов" – о борьбе с коррупцией в Украине", – написал нардеп.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии